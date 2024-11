In arrivo fondi regionali per il riassetto delle fognature e degli sfioratori a Mornago, Somma Lombardo e Lavena Ponte Tresa

Su proposta dell’assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, la Giunta di Regione Lombardia ha approvato lo schema di convenzione tra Regione e Uffici di ambito del Servizio idrico integrato. L’obiettivo finale è l’erogazione di un contributo regionale per supportare le attività legate ai programmi di riassetto delle fognature e degli sfioratori previsti dal regolamento regionale.

Per la Provincia di Varese elaborazione del programma di riassetto delle fognature e degli sfioratori per gli agglomerati di Mornago, Somma Lombardo, Ca’ Bagaggio Somma Lombardo, Coarezza e Lavena Ponte Tresa.

Da Regione Lombardia vengono garantiti 840.000 euro per 12 studi, uno per ciascuna provincia lombarda, che consentono di migliorare il Sistema idrico integrato. Gli interventi finanziati da Regione Lombardia, ciascuno con 70.000 euro, suddivisi per Ufficio di ambito territoriale ottimale e con indicazione dell’attività prevista.