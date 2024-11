In consiglio comunale a Gavirate si parla dell’asilo di Voltorre: 425 le firme raccolte dal PD a sostegno del suo futuro

Mercoledì 13 novembre si terrà il consiglio comunale di Gavirate. Tra i punti all’ordine del giorno anche una variazione del bilancio di previsione armonizzato che potrebbe contenere novità nel sostegno al sistema prescolare gaviratese.

Nel corso della riunione pubblica convocata dalla Fondazione della scuola materna di Voltorre che ha gravi problemi di sostenibilità economica, il sindaco Massimo Parola aveva promesso una risposta rapida sull’impegno dell’amministrazione in favore della scuola paritaria. Il consiglio potrebbe essere l’occasione per annunciare la decisione.

La raccolta di firme promossa dalla sezione gaviratese del PD per salvare l’asilo di Voltorre ha raccolto in due settimane 425 firme: « La chiusura dell’asilo, come già esposto in precedenza – commenta il segretario Pierluigi Lucchina – sarebbe un danno enorme per la comunità e causerebbe disagi immediati alle famiglie. L’educazione deve essere una priorità, e investire nei servizi educativi significa costruire un futuro migliore per i nostri figli e per la comunità».

La petizione chiede al Sindaco e all’Amministrazione Comunale un impegno concreto, economico e politico, per garantire il proseguimento delle attività dell’asilo, mantenendo la qualità e la dedizione che da sempre contraddistinguono il servizio: « La petizione riflette un sentimento diffuso: l’educazione non può essere messa in secondo piano, ma va considerata come un investimento cruciale sul capitale più prezioso del territorio – i giovani».

Nel corso del consiglio comunale i due gruppi di minoranza dovranno indicare il rappresentante nel consiglio di amministrazione, come previsto dallo Statuto della Fondazione dell’asilo di Voltorre, statuto che dovrà essere cambiato data la scomparsa di uno dei componenti di diritto, cioè il circolo voltorrese. In questo momento il CdA ha rinnovato il componete della maggioranza e quello della parrocchia e ha, in continuità, il rappresentante dei genitori: manca il delegato delle minoranze e dell’eventuale esponente del terzo settore che, al momento, non è individuato.

La buona notizia è che il 16 novembre l’asilo di Voltorre farà l’open day: un segnale di speranza in vista del futuro.