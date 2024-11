Inaugurazione della nuova sala polivalente di Morazzone, un punto d’incontro per la comunità

Da sabato 7 dicembre, Morazzone si arricchirà di un nuovo spazio polifunzionale.

A partire dalle ore 11:00, in via XXVI Agosto, 6, si terrà l’inaugurazione della nuova sala polivalente, destinata a diventare un punto di riferimento per la comunità.

La cerimonia ufficiale, alla presenza delle autorità civili e religiose, darà il via, con il taglio del nastro ad una giornata ricca di eventi.

La nuova struttura, oltre a ospitare le sedute del Consiglio comunale, sarà messa a disposizione delle associazioni del territorio, dei ragazzi delle scuole, che potranno usufruire di spazi studio dotati delle più moderne tecnologie e di tutti coloro che ne faranno richiesta, nel rispetto del regolamento che sarà adottato per il suo utilizzo.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14:00, i medesimi spazi ospiteranno una serie di attività pensate per tutta la famiglia. I più piccoli potranno divertirsi con laboratori creativi, mentre per tutti ci saranno deliziose crêpes e bancarelle natalizie. Il Gruppo Alpini e il Centro Anziani di Morazzone offriranno una merenda a tutti i partecipanti.

“La nuova sala polivalente rappresenta un importante investimento per il futuro di Morazzone, un luogo di incontro e di scambio che promuoverà la partecipazione attiva della cittadinanza” afferma il sindaco Mazzucchelli.