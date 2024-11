Incidente a Tradate con pedoni investiti, coinvolta anche una bimba di 6 anni

È di due pedoni investiti il bilancio – provvisorio – di un incidente stradale avvenuto venerdì mattina intorno alle 8 in via Rossini, strada nella zona Nord di Tradate e non distante da una scuola primaria.

Fra le persone coinvolte fonti sanitarie riportano anche una bambina di 6 anni soccorsa, come l’altra persona, un ottantenne, grazie all’intervento in codice rosso di mezzi sanitari, tra cui un elisoccorso dell’ospedale sant’Anna di Como.

Sul posto anche le forze dell’ordine, con la polizia locale.

Le condizioni della bambina non sono buone: è stata ricoverata a bordo dell’elicottero sanitario al polo traumatico del Papa Giovanni di Bergamo.