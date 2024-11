Incidente sulla Ss336 di Malpensa, due persone coinvolte

Incidente sulla Ss336 nella serata di lunedì 25 novembre. I soccorsi sono entrati in azione poco prima delle 21 per un incidente stradale all’altezza dello svincolo di Busto Arsizio, in direzione A8, le cui cause sono ancora da verificare. Un’auto ha sbandato andando a sbattere e due persone sono rimaste coinvolte.

Sul posto, oltre la Polstrada, anche i vigili del fuoco che hanno aiutato il personale sanitario a soccorrere un ferito, che è stato trasportato in ospedale in codice giallo.