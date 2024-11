Kevin Zeroli “bustocco rossonero doc”. Premiato nella sede della Cri di Busto Arsizio

La giovane promessa del calcio di Busto Arsizio (e italiano) Kevin Zeroli è stato premiato come Bustocco rossonero dell’anno all’interno dell’aula magna della Croce Rossa di Busto Arsizio dal presidente del Milan Club cittadino, Antonello Castiglioni. Il calciatore, attualmente in forza al Milan Futuro in serie C ma che ha già esordito in serie A quest’anno, ha quasi 20 anni ed è nato a Busto Arsizio dove è anche cresciuto calcisticamente nelle file dell’Ardor di Sant’Edoardo.

Il premio, istituito nei primi anni duemila, viene assegnato a cittadini di Busto Arsizio che incarnano i valori del Milan e Zeroli ha tutte le caratteristiche. Alla presenza di Patrizia Testa, presidentessa della Pro Patria, della presidente del comitato bustocco della Cri Simona Sangalli e di Marco Cirigliano dell’associazione La casa di Chiara, è stato consegnato il premio al giovane calciatore che ha ringraziato tutti per il riconoscimento.