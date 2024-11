La Canottieri Luino al Kinderskiff e Silvervintage

Buoni piazzamenti per la Canottieri Luino a Torino in occasione del fine settimana dedicato alla Silverskiff. Per il Silvervintage da segnalare il secondo posto assoluto e di categoria (Under 50) per Marco Lissoni, a bordo della storica imbarcazione “Lupus”.

Bene anche i più giovani vogatori impegnati nella Kinderskiff. Sesto posto per Carmine Melone negli Allievi B2, settimo per Vanessa Bianchi negli Allievi B2, undicesimo per Giulia Gomiero negli Allievi B2 e per Tommaso Seminatore negli Allievi B2, dodicesimo Manuel Mentasti negli Allievi B1, sedicesimo Marco Ghilardi negli Allievi B1, diciannovesimo Martino Scalfone negli Allievi B2, ventesimo Enea Casnedi negli Allievi B1, ventottesimo Emanuele Buzzi nei Cadetti, ventinovesimo Francesco Putignano nei Cadetti, trentottesimo Emanuele Fognini nei Cadetti, quarantanovesimo Alessandro Grimaldi negli Allievi C e cinquantunesimo Emiliano Prata nei Cadetti.