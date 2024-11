La comunità di Varese piange don Giulio Ambrosini

Il 18 novembre è morto don Giulio Ambrosini, figura carismatica e punto di riferimento per la comunità di Varese.

Nato il 5 ottobre 1941 a Varese, don Giulio ha dedicato la sua vita al servizio della Chiesa e della comunità. Ordinato sacerdote il 28 giugno 1969 nel Duomo di Milano, ha subito intrapreso con entusiasmo il suo ministero, lasciando un segno indelebile in ogni incarico affidatogli.

Dal 1969 al 1974, Don Giulio ha svolto il ruolo di Vice Rettore presso il Collegio Arcivescovile di Cantù, distinguendosi per il suo impegno nell’educazione e nella formazione dei giovani. Successivamente, dal 1974 al 2006, è stato Vicario parrocchiale a Varese presso la parrocchia di San Giovanni Evangelista, svolgendo un’importante attività pastorale anche nell’Ospedale di Circolo e nella Fondazione Macchi. In questa lunga esperienza, è stato una presenza costante per i malati e le loro famiglie, offrendo conforto e speranza nei momenti di difficoltà.

Dal 2006, don Ambrosini ha continuato il suo ministero come residente presso la parrocchia di San Vittore a Casbeno.