La Comunità Energetica del Luinese si presenta a Castelveccana

La Comunità Energetica Rinnovabile (CER) del Luinese, costituita il 27 giugno dal Comune di Luino e dall’ANPCI (Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia), è un innovativo modello energetico che consente ai cittadini, alle piccole e medie imprese, agli enti locali, religiosi e del terzo settore di unirsi per produrre insieme e condividere l’energia prodotta da fonti rinnovabili, determinando benefici ambientali, sociali ed economici sia per i membri che partecipano alla CER sia per il territorio circostante. La CER del Luinese è il frutto del lungo lavoro portato avanti dal Tavolo per il Clima di Luino per affrontare la crisi climatica e le sfide legate alla transizione energetica.

Con delibera n. 33 del 25 settembre, il Consiglio Comunale di Castelveccana ha approvato l’adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese, indicando così la chiara volontà del Comune di Castelveccana di partecipare in modo attivo al processo di transizione energetica nel nostro territorio.

Al fine di informare gli abitanti di Castelveccana su come funziona una Comunità Energetica Rinnovabile e su quali benefici può apportare al territorio si è organizzata la serata del 22 novembre alle ore 20.45 presso il Salone di Nasca in Piazza Municipio n.1.

Alla serata sono invitati i cittadini, le piccole e medie imprese, le attività commerciali, le associazioni e le parrocchie che sono sensibili al problema del clima che cambia e che vogliono dare il loro contributo alla transizione energetica dal basso proposta dalle Comunità Energetiche: quindi consumatori di energia elettrica che vogliono consumare energia prodotta in loco o che vogliono dotarsi di un impianto fotovoltaico per produrre e consumare energia da fonte rinnovabile.

Durante la serata saranno illustrati i benefici ambientali, sociali ed economici per i membri della Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese ed in particolare gli incentivi per l’energia condivisa ed il contributo del 40% a fondo perso per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici o per il potenziamento degli esistenti.

Le Comunità Energetiche sono un importante strumento per vivere dal basso la transizione energetica nel territorio e quindi favorire il passaggio dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili: «solo così potremo sperare di dare il nostro contributo alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e dare un futuro sostenibile alle nuove generazioni – commentano gli organizzatori -. Permettono inoltre di recuperare il senso di comunità, importante sempre ma ancor più oggi».

Per ogni ulteriore informazione sulla Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese è possibile inviare una mail all’indirizzo segretavclima.luino.va@gmail.com