La crisi dell’ospedale di Gallarate dimostra che “Regione centralizza il potere”

Il caso dell’ospedale di Gallarate mostra «una centralizzazione del potere e delle risorse nella Regione Lombardia che nega ai Comuni il potere di decidere sulla salute dei propri cittadini».

Lo dice il comunicato del Movimento Federalista Europeo (sezione di Gallarate) a commento delle preoccupazioni per il destino dell’ospedale di Gallarate e dei servizi sanitari locali, tema molto dibattuto negli ultimi tre anni e sopratutto dopo le ultime notizie di due settimane fa sulla riduzione delle funzioni che rimarranno nell’area del Sant’Antonio Abate.

L’intervento dell’MFE non si concentra su aspetti tecnici, ma di democrazia, sul processo decisionale e – appunto – sulla crescente centralizzazione in Regione.

La posizione dell’MFE è sintetizzata anche in una grafica (vedi qui) che viene fatta girare in questi giorni e sarà al centro di un intervento all’assemblea pubblica convocata per martedì 12 novembre alle Scuderie Martignoni, per iniziativa delle minoranze consiliari, dopo che è sfumata l’ipotesi di consiglio comunale aperto alla cittadinanza.

L’assemblea Di seguito il comunicato completo.