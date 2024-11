La Fanfara dei bersaglieri si prepara al grande concerto di Natale a Busto Arsizio

Come ogni anno si avvicina il tradizionale appuntamento con il concerto di Natale della Fanfara dei bersaglieri Nino Tramonti e Mario Crosta” di Lonate Pozzolo.

Nella ormai famigliare cornice del Teatro Sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio, il prossimo 8 dicembre “la Lonate” invita amici del mondo A.N.B., conoscenti e appassionati e i propri affezionati supporter a un concerto unico nel suo genere tra marce bersaglieresche, pezzi della tradizione classica e sinfonica italiana e internazionale, oltre ai pezzi della tradizione popolare natalizia.

Un vero e proprio regalo di Natale dall’altissima qualità musicale, anche grazie al sodalizio canoro con il soprano Clelia Croce, quest’anno eccezionalmente accompagnata anche dal tenore Delfo Paone, che dopo l’applauditissima performance dello scorso anno, torna con altri brani del repertorio lirico italiano accompagnata appunto dagli ottoni della Lonate.

Una nuovo tassello musicale che va ad inserirsi nel già variegato e ampio repertorio musicale che la Fanfara di Lonate porta in tutto il mondo da oltre 50 anni.

E anche questo 2024 è stato un vero e proprio cammino trionfale fatto di numerosi concerti, sfilate, raduni regionali e interregionali e il ruolo di Fanfara d‘Onore al Raduno Nazionale A.N.B. di Ascoli Piceno e che un paio di settimane prima del Concerto di Natale (22-23-24 novembre) la vedrà impegnata nel Hohenlone International Tatoo a Ilshofen in Germania (foto di apertura: Tattoo di Saint Quintin, in Francia, 2019).

L’appuntamento quindi, ci sono ancora posti disponibili, è per l’ 8 dicembre prossimo (con inizio alle 17.00) al Teatro Sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio. Per info e biglietti 334.5427209 e info@fanfaralonate.net