La LILT Varese al voto per rinnovare il consiglio direttivo

Il prossimo sabato 30 novembre tutti i soci della LILT- Associazione Provinciale di Varese – sono chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo dell’Associazione. Si tratta di un momento molto importante e significativo, che determina il futuro di una realtà socio-sanitaria, la LILT, molto radicata sul territorio con crescenti legami

con le Istituzioni, le Aziende e, non ultimi, i Cittadini.

Si voterà a CUVEGLIO – via Milano n° 2, a BUSTO ARSIZIO – piazza Plebiscito n°1 e a SESTO CALENDE – piazza Berera n°15, dalle ore 9.00 alle ore 16.00.

Di seguito una nota del presidente, Prof. Ivanoe Pellerin:

È tempo di votare.

Cari amici, soci e volontari si avvicina il momento forse più importante della storia dell’Associazione, quello del rinnovo delle cariche per il Consiglio Direttivo 2025-2029. Il prossimo 30 novembre siete tutti chiamati a dare il vostro voto, un voto volto al futuro dell’Associazione. Allora mi pare buona cosa ricordare brevemente il passato. Cinque anni sembrano pochi ad una prima impressione, ma in realtà sono tanti e sono stati tutti vissuti con passione e determinazione. L’attuale Consiglio Direttivo ha iniziato l’attività nel gennaio 2020 quando è comparsa l’epidemia del Covid che tutti ricorderanno come un periodo buio e drammatico. Annoto che i medici della LILT sono stati protagonisti del primo ambulatorio per le vaccinazioni organizzato dalla ASST Valle Olona presso l’Ospedale di Busto Arsizio. Dapprima al piano terra del padiglione Pozzi, poi al secondo piano ed infine, grazie al grande impegno della direzione sociosanitaria, presso l’Hub Malpensa Fiere. Inoltre in quel periodo abbiamo dato realtà ad una raccolta fondi che, sempre grazie ad un territorio molto generoso e prodigo, ha permesso di acquistare guanti, mascherine, camici e tutto quanto di necessità per cercare di arginare l’infezione, subito trasmessi agli ospedali della provincia. Accanto a ciò, vorrei ricordare alcune “borse di studio” che sono state accordate ai professionisti dell’area dell’Oncologia dell’Ospedale di Busto Arsizio.

Dopo questi fatti, sono stati intrapresi programmi e impegni che hanno portato la LILT ad occupare un posto di rilievo nel territorio della provincia e non solo. É di particolare importanza l’accordo nazionale con la LEONARDO, una delle prime industrie italiane, che vede la LILT Varese capofila rispetto alle Lilt che, su tutto il territorio italiano, contribuiranno alla realizzazione del progetto di prevenzione.

Inoltre in questo ambito, è stato enormemente potenziato il welfare aziendale con accordi con le aziende del territorio della provincia di livello nazionale e internazionale come la ELMEC, EOLO, YAMAMAY, RETI, VIBRAM, GRASSI, solo per citarne alcune. Circa il welfare e l’attività di prevenzione per la cittadinanza sono stati elaborati accordi con le istituzioni, con

alcuni comuni fra i quali Busto Arsizio, Varese, Gorla Maggiore, Oggiona S. Stefano, Olgiate, Marnate, Castellanza, Cassano Magnago, Cislago, Caronno Pertusella ed altri comuni della Valcuvia.

Con grande soddisfazione abbiamo impegnato le nostre forze per il welfare presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio. Quando si parla di benessere e di buona salute, nessuno deve essere lasciato indietro. Una relazione importante e di rilievo è quella realizzata con la Croce Rossa Italiana, sezione di Busto Arsizio, con la quale i legami e gli impegni continuano ad

essere sempre più intensi. Abbiamo incrementato l’attività del “nostro” ambulatorio Angelo Girola che ora ci da molte soddisfazioni grazie alla presenza di ottimi professionisti e, oltre agli ambulatori di Orino, Casalzuigno e Cuveglio, abbiamo aperto altri due ambulatori a Luino e a Casorate Sempione. All’orizzonte appare quello di Laveno Mombello. Ovviamente abbiamo potenziato anche la parte strumentale con l’acquisto di quattro ecografi.

Un posto di grande rilevanza riguarda l’attività dei trasporti, cioè di accompagnamento per quei malati che, per motivi personali, familiari o sociali, non hanno la possibilità di recarsi presso i luoghi di diagnosi e cura, come l’Istituto Nazionale dei Tumori a Milano o all’Ospedale di Varese o di Pavia o in altri luoghi. Abbiamo attualmente cinque macchine avendone acquistate due negli anni recenti delle quali una in memoria di Francesca Pirali (mi fa piacere ricordarla). La nostra équipe dei driver, sempre disponibili e instancabili, richiede davvero un plauso particolare. Pensate che nell’anno 2023 sono stati percorsi 85.771 Km.! La raccolta fondi, con la vendita di panettoni, colombe, olio, fiori ed altro, ha sempre dato risultati confortanti. Un evento che ha giustamente avuto un’eco straordinaria è stato “Viva Vittoria” grazie all’impegno straordinario di moltissime signore, evento che è stato degnamente celebrato sui media della provincia.

Un impegno particolare che ormai possiamo definire un “must” della LILT Varese è quello che ci ha visto protagonisti con la “Senologia al Centro”. Grazie alla ormai stretta e ottima sinergia con la Gnodi Group, abbiamo portato nelle piazze di numerosi comuni della provincia un mammografo, cioè un importante approfondimento diagnostico di secondo livello rispetto alla visita clinica accompagnata dalla ecografia, per la diagnosi del tumore al seno.

Dall’ottobre 2022 abbiamo ripetuto questo appuntamento 3 volte a Busto Arsizio, 3 volte a Varese, 3 volte a Gallarate, 2 volte a Sesto Calende, e poi a Castellanza, Saronno, Luino e Laveno Mombello. Purtroppo abbiamo rilevato alcune diagnosi da approfondire in ambito specialistico che sono state rapidamente accompagnate e seguite presso le Brest Unit di riferimento.

Credo che qualche numero possa dare la misura del lavoro svolto dalla LILT. Tralascio naturalmente il 2020 per via del Covid. Con uno sguardo complessivo, il numero delle visite svolte nei nostri Open Day e nel nostro ambulatorio A. Girola è passato da 4.823 visite nel 2021 a 9.101 visite nel 2023. Il numero dei soci da più di 700 nel 2021 a più di 1.400 nel 2023. Le ore impegnate dai volontari, per quanto difficile sia il loro computo, sono arrivate nel 2023 a 28.811 e il dato è certamente per difetto.

Da ultimo. È stata potenziata la realtà della comunicazione con la creazione di un sito LILT Varese al quale tutti possono fare riferimento e con la rappresentazione dell’associazione presso Facebook e Instagram. Abbiamo implementato la registrazione dei soci con gli indirizzi e-mail ai quali possiamo indirizzare notizie e anticipazioni sulle attività in essere e da svolgere. Abbiamo incrementato la relazione non solo con la LILT nazionale (abbiamo avuto gradito ospite alla nostra festa del marzo scorso il presidente nazionale Prof. Francesco Schittulli) con numerose presenze a Roma, ma anche con le istituzioni regionali con le quali è già in essere un interessante progetto che vedrà la luce nel prossimo anno.

Credo che gli amici, i soci e soprattutto i volontari debbano conoscere quali attività e impegni sono stati messi in campo in questi anni che, sono convinto, hanno visto la LILT Varese crescere in misura notevole e rappresentarsi su tutto il territorio della provincia e non solo. Adesso è tempo di elezioni. La lista approvata dal consiglio, lista che guarda al futuro dell’associazione con l’inserimento di personalità più “giovani” che possono portare abilità e competenze delle quali la LILT ha sempre più bisogno, è stata ampiamente divulgata e rappresentata e così pure le regole volute dall’attuale statuto. In ogni caso presso la segreteria è sempre possibile avere le informazioni più adeguate.

Il voto è la più alta rappresentazione della democrazia, come è intesa nel nostro mondo occidentale. Sono certo che il consiglio che nascerà da questo appuntamento elettorale saprà cogliere le sfide e gli impegni che con passione e fiducia abbiamo cercato di realizzare in questi “rapidi” ultimi anni. Buon voto a tutti.

Il Presidente

Prof. Ivanoe Pellerin