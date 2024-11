La Svizzera sperimenterà le auto senza conducente per il trasporto pubblico

In Svizzera si effettueranno dei test sull’utilizzo delle auto senza conducente per alcuni tipi di trasporto pubblico già a partire dalla primavera del 2025. Le ferrovie FFS e il Canton Zurigo saranno promotori di questa iniziativa che investe sull’automatizzazione nel settore. I partner del progetto hanno unito le forze per promuovere il potenziale delle offerte di trasporto automatizzato in Svizzera, partendo dai progressi compiuti dalla tecnologia in questo ambito.

Il focus del progetto pilota è quello di arrivare ad un ulteriore sviluppo dell’offerta di trasporto pubblico locale attraverso l’uso di veicoli automatizzati come alimentatori da e per la stazione ferroviaria.

Inizialmente il progetto prevede una parte informativa per acquisire conoscenze sulle future condizioni quadro per le offerte automatizzate (modelli di business, forme di offerte, costi, funzionamento). Questi risultati dovrebbero contribuire a modellare il trasporto pubblico del futuro. Per veicoli automatizzati, si legge nella nota congiunta di FFS e Cantone si intendono “i veicoli che prendono parte al traffico stradale regolare senza un essere umano al volante. Sono controllati da un software che utilizza numerosi sensori per registrare l’ambiente. Allo stesso tempo, i veicoli sono monitorati da un centro di controllo centrale”.

Per quanto riguarda la sicurezza il progetto pilota sarà seguito attentamente dall’Ufficio federale delle strade (USTRA) e in ogni situazione, i veicoli potranno richiedere l’assistenza umana. La fase di test con le auto automatizzate dovrebbe iniziare nella primavera del 2025. Per saperne di più