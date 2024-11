La Varese risorgimentale si racconta in una guida tascabile

Sabato 23 novembre in una affollata Sala Matrimoni di Palazzo Estense che annoverava fra i presenti il prefetto Salvatore Pasquariello, il sindaco Davide Galimberti, il senatore Andrea Pellicini, il consigliere regionale Giuseppe Licata, il consigliere comunale Simone Longhini, l’Associazione Varese per l’Italia XXVI maggio 1859 ha presentato la guida tascabile”Varese Itineraio risorgimentale.

Di piccolo formato e di agevole consultazione, consta di 44 pagine di testo accompagnato da fotografie e mappa, frutto del dell’instancabile lavoro dell’autrice professoressa Albertina Galli De Maria, nota docente nelle scuole cittadine ed autrice di pubblicazioni di carattere locale, nonchè apprezzata guida turistica. Questa piccola opera, pur nella sua brevità, è ben dettagliata ed è un’essenziale bussola che orienta il lettore nel percorso varesino risorgimentale, in un caleidoscopio di vie, vicende e monumenti che si dipana dal Museo Risorgimentale a Villa Mirabello fino a Villa Recalcati a Casbeno.

L'infaticabile presidente del sodalizio garibaldino Luigi Barion nel suo intervento ha sottolineato che questa ultima lodevole iniziativa è rivolta soprattutto al mondo della scuola, in particolare studenti ed insegnanti, in modo di poter così conoscere una pagina leggendaria della storia cittadina ed approfondirla ancora di più, oltre che a turisti e varesini. E' stata stampata in 5.000 copie ed è gratis.

L’accademico professor Robertino Ghirighelli, già docente di storia all’Università Cattolica di Milano ha evidenziato il ruolo fondamentale di Varese nella nascita dello Stato Unitario, mentre il professor Antonio Orecchia, docente di storia all’Università dell’Insubria, ha sottolineato che questa guida può avvicinare i più giovani alla nostra storia, coetanei dei patrioti che combatterono nel nostro Risorgimento.

A conclusione un omaggio floreale per l’autrice Albertina Galli De Maria, le madrine Paola Bassani Valcavi e Simona Milanese, mentre facevano da cornice i Cacciatori delle Alpi del Gruppo Storico 3 Leoni ed il Gruppo Canterino dei Bosini.