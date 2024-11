La Varesina attende il Crema, Castellanzese in trasferta contro il Sangiuliano City

Nel prossimo fine settimana andranno in scena le gare della quattordicesima giornata del Girone B di Serie D. Sabato 16 novembre alle 14.30 verrà disputato l’anticipo che vedrà di fronte Chievo e Ciliverghe, mentre domenica 17 novembre al medesimo orario la Varesina scenderà in campo tra le mura amiche contro il Crema, mentre la Castellanzese andrà a Trezzo sull’Adda per affrontare il Sangiuliano City.

VARESINA – CREMA

Dopo la bella vittoria per 3-0 sul campo del Ciliverghe, le Fenici domenica ospiteranno al Varesina Stadium il Crema per continuare la corsa al primo posto, occupato dall’Ospitaletto che adesso dista solo un punto. La squadra ospite è allenata da mister Matteo Vullo e attualmente si trova in zona playout a pari punti con Ciliverghe, Magenta e Nuova Sondrio a quota 14 punti, frutto di 3 vittorie 5 pareggi e 5 sconfitte. A Venegono Superiore andrà in scena un’interessante sfida tra i due bomber Bertoli e Akammadu. Il numero 9 rossoblù grazie alla doppietta segnata a Mazzano si è portato al comando della classifica marcatori con 9 reti. Il centravanti dei Cremini invece è attualmente a quota 7 e l’ultimo gol risale all’undicesima giornata nella vittoria casalinga contro il Chievo. I precedenti tra le squadre sono due e sono stati disputati nella scorsa stagione. In entrambe le occasioni è stata la Varesina ad avere la meglio con la vittoria per 1-0 al Voltini e quella della gara di ritorno per 2-0.

SANGIULIANO CITY – CASTELLANZESE

I neroverdi saranno di scena a Trezzo d’Adda per affrontare il Sangiuliano City allenato da mister Omar Albertini. I gialloverdi, dopo un avvio complicato segnato da una sola vittoria nelle prime otto giornate, hanno cambiato rotta perché nelle ultime cinque giornate hanno ottenuto nove punti frutto di tre vittorie e due sconfitte. Questo andamento ha permesso alla formazione gialloverde di abbandonare la zona playout per attestarsi a metà classifica con 16 punti, due in meno rispetto alla Castellanzese. Nell’ultima giornata la squadra di San Giuliano Milanese ha perso nella sfida esterna contro la Casatese Merate. I precedenti tra Castellanzese e Sangiuliano City sono due e risalgono alla stagione 2020-2021, il bilancio è a favore dei neroverdi. In quella stagione nella sfida di andata disputata in territorio milanese le due squadre si annullarono con il punteggio di 0-0, mentre al “Provasi” si impose per 2-0 la squadra neroverde.