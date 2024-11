L’appello di Autolinee Varesine: “Ragazzi, non attraversate subito dopo essere scesi dal bus. Si rischia la vita”

Una ragazza di 15 anni scende dall’autobus, attraversa la strada e viene travolta da un’auto. Muore poche ore dopo in ospedale: l’automobilista che l’ha investita, una ragazza di 26 anni, si è fermata a soccorrerla ma l’impatto è stato troppo violento. È accaduto nei giorni scorsi nel Mantovano (qui la notizia di RaiNews.it).

Oggi Autolinee Varesine ha fatto un post per invitare i ragazzi che usano gli autobus di linea per andare e tornare da scuola, a fare la massima attenzione quando scendono dai mezzi.

“La notizia è tragica, è di qualche giorno fa e NON riguarda Varese o dintorni (lo diciamo a beneficio di chi spesso commenta senza neanche leggere quanto scritto) – scrive Autolinee Varesine- .Ci sentiamo di condividerla per un motivo molto semplice: al di là della dinamica specifica dell’episodio, troppo spesso – tutti i giorni – vediamo ragazzi che, appena scesi dal bus, attraversano immediatamente, davanti o dietro allo stesso mezzo ancora fermo.

Ragazzi, non fatelo: per guadagnare pochi secondi, si rischia tantissimo. C’è sempre la possibilità che un veicolo nel senso opposto non vi veda (se attraversate dietro il bus) o che un veicolo superi il bus fermo (se attraversate davanti).

Per pochi secondi, si rischia di perdere tantissimo: ogni giorno, qualcuno rischia per nulla. State attenti. Grazie”.