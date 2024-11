L’atmosfera di Natale arriva a Caronno Varesino

I Mercatini di Natale stanno per arrivare a Caronno Varesino: l’appuntamento è fissato per domenica 24 novembre, a partire dalle ore 9, all’Oratorio di Travaino, in piazza Libertà. Sarà una giornata ricca di iniziative pensate per coinvolgere grandi e piccini, con tante sorprese e momenti di convivialità.

Passeggiando tra le bancarelle, sarà possibile immergersi nella calda atmosfera natalizia e scoprire tantissimi prodotti artigianali, decorazioni, idee regalo e specialità culinarie. L’aria sarà pervasa dai profumi delle feste, e i sapori tradizionali preparati dai ragazzi di Travaino vi scalderanno il cuore e il palato.

A rendere ancora più speciale la giornata, ci saranno tanti momenti di intrattenimento. A partire dalle 14,30, la musica natalizia in chiave rock della Piva Rock Band farà da colonna sonora, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. Per i più piccoli, ci saranno laboratori creativi come l’orto-terapia e il truccabimbi, dove potranno divertirsi e dare libero sfogo alla fantasia.

Il momento clou sarà alle 17, con l’accensione dell’albero di Natale, accompagnata da un rinfresco per condividere insieme la magia di questo evento. Non mancherà nemmeno il trenino gratuito, che collegherà la Chiesa di Caronno e quella di Travaino, regalando un’esperienza unica per grandi e piccoli viaggiatori.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Caronno Varesino, con il patrocinio del Comune. Per ulteriori informazioni si può contattare la stessa Pro Loco all’indirizzo prolococaronnovaresino@gmail.com.