Lavori alla rete fognaria: chiusa per un mese via Don Brioschi a Cazzago Brabbia

Dal 13 novembre al 20 dicembre, via Don Brioschi a Cazzago Brabbia sarà chiusa al traffico veicolare per importanti lavori di rifacimento della rete fognaria. L’intervento, che interesserà anche un tratto di Via Marconi (fino al civico 10, zona macellaio), è necessario per adeguare le dimensioni della rete alle esigenze del centro storico. Sarà comunque garantito l’accesso pedonale.

Il cantiere, che si estenderà per circa 60 metri, inizierà vicino alla pensilina dell’autobus in via Don Brioschi e, dopo circa 7-10 giorni, si sposterà progressivamente verso il centro storico. Non essendo possibile chiudere solo una parte della carreggiata, l’accesso al paese sarà deviato su percorsi alternativi, con le necessarie modifiche alla viabilità.

Le aree interessate dai lavori rimarranno chiuse anche durante la notte. Tuttavia, ove possibile, sarà garantito l’accesso carrabile alle abitazioni.

Modifiche alle Fermate dell’Autobus

Durante il periodo dei lavori, le fermate degli autobus subiranno delle variazioni. Nella prima fase, saranno spostate all’incrocio tra via Marconi e la Strada Provinciale SP 36, come illustrato nella mappa fornita dal Comune. Successivamente, verranno ripristinate presso la pensilina di Via Don Brioschi.

Il Comune di Cazzago Brabbia ringrazia i cittadini per la comprensione e la collaborazione, consapevole del temporaneo disagio che questi lavori potrebbero comportare.

Per maggiori dettagli o per segnalazioni, si invita a contattare il Comune di Cazzago Brabbia.