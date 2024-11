Lavori in A8, previste chiusure per gli svincoli di Busto Arsizio, Legnano e Castronno

Sulla A8 Milano-Varese, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, secondo il seguente programma:

-nelle due notti di lunedì 25 e di martedì 26 novembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Milano e da Varese.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:

in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Varese: Gallarate;

in uscita per chi proviene da Milano: Castellanza;

–nelle due notti di mercoledì 27 e di giovedì 28 novembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:

in entrata verso Varese: Gallarate;

in uscita per chi proviene da Milano: Castellanza.

Sempre sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 25 alle 5:00 di martedì 26 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Castellanza;

-dalle 22:00 di martedì 26 alle 5:00 di mercoledì 27 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Castronno, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Gazzada o di Solbiate Arno;

-dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 1:00 di giovedì 28 novembre, sarà chiusa l’area di servizio “Brughiera est”, situata nel tratto compreso tra Castronno e Lago di Varese Gazzada, verso Varese;

-dalle 1:00 alle 4:00 di givedì 28 novembre, sarà chiusa l’area di servizio “Brughiera ovest”, situata nel tratto compreso tra Lago di Varese Gazzada e Castronno, verso Milano.