Lavori notturni sulla D08 e A8: chiusure e percorsi alternativi

Tra le 21:00 di martedì 26 novembre e le 5:00 di mercoledì 27 novembre sono previste alcune chiusure sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico e sulla A8 Milano-Varese per lavori di manutenzione. Questi interventi comporteranno modifiche alla viabilità e percorsi alternativi.

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, sarà chiuso il tratto tra Besnate e l’allacciamento con la A8 Milano-Varese in direzione di quest’ultima. Anche la rampa di collegamento che dalla D08 porta sulla A8 verso Milano e Varese non sarà percorribile. Inoltre, la stazione di Besnate resterà chiusa in entrata in tutte le direzioni: verso Milano, Varese e la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Per chi viaggia verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria a Besnate, sarà possibile proseguire lungo le strade provinciali SP49 e SP26 e la statale SS33 del Sempione, per poi rientrare in A8 a Gallarate. Chi è diretto a Varese potrà seguire la SP49 verso Besnate, la SP26 in direzione Jerago e la SP341 verso Solbiate Arno, dove sarà possibile tornare sulla A8. Per chi non potrà entrare in autostrada dalla stazione di Besnate, le alternative saranno Gallarate per chi viaggia verso Milano, Solbiate Arno per chi è diretto a Varese e Sesto Calende Vergiate per chi deve raggiungere la A26.

Anche sulla A8 Milano-Varese ci saranno modifiche. Chi proviene da Varese e viaggia verso Milano dovrà obbligatoriamente uscire a Gallarate e successivamente rientrare nella stessa direzione per proseguire il viaggio.

Infine, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, nella notte tra martedì e mercoledì, sarà chiuso il tratto tra Romagnano Sesia-Gemme e Borgomanero, in direzione Gravellona, dalle 22:00 alle 6:00.

Si raccomanda di pianificare gli spostamenti tenendo conto di queste modifiche, seguendo i percorsi alternativi e prestando attenzione alla segnaletica.