Linee elettriche crollate e alberi caduti: disagi per neve anche in Vco

Nottata pesante anche per i vigli del fuoco di Verbania. Non solo la provicnia di Varese è stata colpita da un’intensa nevicata, ma anche nella sponsa piemontese del Verbano si segnalano problemi per il maltempo.

Il comando vigili del fuoco di Verbania fa sapere che sono ancora in corso questa mattina, venerdì gli interventi per la neve caduta sul territorio del Verbano Cusio Ossola. Taglio di rami e piante pericolanti, soccorso ad automobilisti in difficoltà e assistenza ad enti per cavi aerei di servizio energia o telefonia. Dalle prime ore dall’inizio dell’emergenza sono stati circa 50 gli interventi.

In alcuni casi gli interventi di soccorso sono stati richiesti per alberi caduti sulle auto, con pesanti danni per i veicoli.