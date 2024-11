Alberi caduti e tagli piante per la neve: notte di lavoro per i vigili del fuoco, attenzione al giaccio

La provincia di Varese si sveglia imbiancata per la prima neve dell’anno che ha portato qualche disagio alla viabilità limitata nella serata di giovedì con qualche rallentamento sulle direttrici principali delle Valli (Valganna e Valcuvia) ma senza particolari criticità.

VIABILITA’

Si segnalano alcuni incidenti fra la serata di giovedì e le prime ore di venerdì, ma senza gravi conseguenze. Giovedì sera a Besozzo alcune auto sono rimaste coinvolte in uno scontro con feriti (foto sotto) in codice verde e intervento dei vigili del fuoco. Venerdì notte due feriti in via Staurenghi a Varese verso le 3 e prima all’alba a Morosolo, località di Casciago verso le 6.30 con un altro ferito per un’auto uscita di strada.

La patuglia della polizia stradale alle 6.20 riportava un foglio vuoto in merito alle turbative in atto: nessuna particolare criticità segnalata.

NEVE PESANTE

Il comando dei vigili del fuoco di Varese segnala una notte di lavoro per le “partenze“ di tutti i distaccamenti della provincia di Varese. Le zone più interessate sono quelle intorno a Somma Lombardo e il Luinese. le richieste di intervento al 115 erano per la maggiore per tagli piante e rami pericolanti o spezzati per il peso della neve. In tutto sono una trentina gli interventi evasi per queste richieste di soccorso urgente, ma senza particolari criticità.

GELO

Un fattore da considerare per chi si sposta in auto è costituito dalle temperature basse che così sono rimaste per tutta la notte. Questa mattina alle 6 la centralina del Centro geofisico prealpino a Campo dei Fiori segnava -2,2 mentre quella di Varese centro -1,6 (anche se nel cuore della notte la previsione era di -4): è quindi da prevedere possibile formazione di ghiaccio sulle strade, a cui prestare particolare attenzione. Dal 15 novembre è obbligatorio viaggiare con catene a bordo o pneumatici adatti alla stagione invernale.

METEO

Nella notte precipitazioni sono esaurite e si va verso il rialzo della quota neve. Rapido miglioramento nelle prime ore del mattino con ingresso del vento da Nord. Favonio a tratti fino in pianura con locale rialzo termico.