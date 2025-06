Caduta in moto sulla superstrada a Besozzo: l’incidente stradale alle 18.15, sul posto stanno intervenendo mezzi di soccorso in “codice rosso”.

È accaduto all’altezza del ponte della ferrovia prima dell’ingresso in paese. Risultano coinvolte due persone, un ragazzo di 23 anni e un uomo di 52, in “codice giallo”, vale a dire feriti ma non in immediato pericolo di vita.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza dell’Sos di Travedona, una della Croce Rossa di Gavirate e un’automedica.

Si segnalano rallentamenti.