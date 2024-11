Prima neve nel Varesotto: disagi e paesaggi imbiancati, vigili del fuoco in azione

La provincia di Varese ha registrato la prima nevicata della stagione. Nel pomeriggio un leggero strato di neve ha iniziato a coprire le zone più elevate, come il Campo dei Fiori e Sacro Monte, estendendosi successivamente anche alle aree urbane di Varese (foto di Lu Zaffaroni).

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in molte zone del Varesotto per alberi caduti, strade non sempre sgomberate dalla neve, con circolazione difficoltosa in alcuni Comuni, e case rimaste senza corrente in diverse località.

Le previsioni meteo indicano che le nevicate continueranno nelle prossime ore, con accumuli significativi nelle zone collinari e montane. La situazione dovrebbe migliorare già da domani mattina, venerdì 22 novembre.