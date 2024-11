Lions Club Busto Arsizio: al via il corso online per familiari e operatori sull’Alzheimer

Lions International, organizzazione internazionale attiva nel sociale e presente in Italia su tutto il territorio nazionale, anche a Busto Arsizio, organizza un corso pratico per familiari e operatori domiciliari sulla malattia di Alzheimer. Una malattia che colpisce direttamente non solo la persona che si ammala ma anche, in diverso modo, tutti coloro che gli stanno attorno. Anzi, spesso, la malattia travolge e stravolge non solo l’ammalato ma an- che tutta l’organizzazione familiare e gli affetti che lo circondano.

Occorre passare dalla paura alla consapevolezza; per questo il Lions Club Busto Arsizio Host ha patrocinato questo corso pratico che si svolge con una modalità interessante.

Tutto il corso sarà on line, gratuito e aperto a tutti.

Per informazioni e iscrizioni inviare una mail a: lions.alzcorso@gmail.com. Conduce Giorgio Soffiantini: soffiantinigiorgio@gmail.com tel 340.853210

Programma del corso

PRIMO INCONTRO – 11 novembre 2024

“La malattia di Alzheimer”

Relatore: Dr. Giuseppe Gambina, Neurologo

SECONDO INCONTRO – 14 novembre 2024 – ore 20.45

“I dodici passi per un approccio corretto alla persona affetta da demenza”

Relatrice: Dott.ssa Paola Benetti, Educatrice formatrice “Approccio capacitante”

TERZO INCONTRO – 18 novembre 2024 – ore 20.45

“Avere cura di chi si prende cura: psicoeducazione ed incontri di sostegno

psicologico rivolti a caregiver di persone con demenza”

Relatrice: Dott.ssa Stefania Amato, Psicologa, Psicoterapeuta, Consulente AFMA

QUARTO INCONTRO – 21 Novembre 2024 – ore 20.45

“La stimolazione cognitiva e psicomotoria nei diversi stadi di gravità della demenza”

Relatrice: Dott.ssa Georgeta Stefanescu, Educatrice

QUINTO INCONTRO – 25 Novembre 2024 – ore 20.45

Il manuale “È ancora lui! È ancora lei!”, una guida per un approccio positivo

alla malattia di Alzheimer e alle altre demenze.

Relatori: Dr Giuseppe Gambina e Giorgio Soffiantini

Corso gratuito, aperto a tutti gli interessati

5 incontri in videoconferenza della durata di 45 min/cad.

QUI IL LINK PER IL COLLEGAMENTO valido per tutte le sessioni:

ID riunione: 329 212 8991 / Passcode: 5iqwt4