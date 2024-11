Martinenghi rinuncia ai campionati del mondo in vasca corta

Nicolò Martinenghi è pronto a una nuova vita agonistica e questo cambiamento porterà anche a un nuovo calendario. Da gennaio 2025 il campione di Azzate non si allenerà più nel Varesotto ma si trasferirà a Verona, dove verrà seguito da Matteo Giunta.

Anche per questo motivo Martinenghi ha deciso di rinunciare ai mondiali in vasca corta, in programma a Budapest dal 10 al 15 dicembre.

«In accordo con società di appartenenza – si legge nella nota della Federnuoto – e Federazione Italiana Nuoto, il campione olimpico ha preferito pianificare un programma di lavoro per i mondiali di Singapore (dall’11 luglio al 3 agosto, ndr) che non prevede tra le tappe di avvicinamento la prossima rassegna iridata».

Il 2024 di Martinenghi si conclude così. Un anno straordinario che lo ha portato in cima al mondo, vincendo la medaglia d’oro olimpica. Il nuovo corso sportivo lo porterà lontano da casa, ma la speranza è che anche il prossimo anno porterà tanti successi.