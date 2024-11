Migliaia di persone per le vie, un successo il mercatino a Galliate Lombardo

Grandissimo successo a Galliate Lombardo per la ventesima edizione del Mercatino di Natale.

«Migliaia di persone dal mattino alla sera hanno partecipato all’ormai tradizionale e immancabile evento, riversandosi nei cortili e nelle viuzze del borgo, trasformato per un domenica in un vero e proprio villaggio di Natale- spiegano gli organizzatori della Pro Loco -. Archi, alberelli di Natale, la slitta, la casetta di Babbo Natale trainata dalle renne, e pupazzi di neve a far da cornice, alle bancarelle di oltre cento artigiani che hanno esposto le loro creazioni in un clima natalizio e gioioso».

È stato un evento ricco di eventi e di attività anche per bambini e famiglie. Prima i Piccoli Cori Valcuvia hanno incantato il paese con le loro dolci voci. Betti e Chicco colombo hanno poi coinvolto i bimbi con storie e racconti. Quindi è stata la volta del mago Andrea del Cappellaio Matto che ha incantato i più piccoli con le sue magie nell’attesa dell’arrivo di Babbo Natale.

Babbo Natale e i trampolieri hanno poi chiuso questa edizione da record, salutando i visitatori.

«Sono state settimane di duro lavoro, per la preparazione di questi evento, ma questo successo ha ripagato di tutte le fatiche! – concludono i volontari della Pro Loco– Ringraziamo tutti i volontari, tutti gli espositori, gli sponsor che rendono sempre possibile l’evento, e tutti coloro che sono venuti a trovarci.

Però non finisce qui, iniziamo già a pensare alla prossima edizione che si terrà il 30 novembre 2025».