Mornago si prepara per il concerto di Natale: a dirigere il maestro Loriano Blasutta

Come di tradizione, anche quest’anno il gruppo musicale mornaghese ha in programma di accendere le strade di Mornago sulle note del concerto di Natale. Sarà un’occasione per riunire la comunità e immergersi nell’atmosfera natalizia in attesa dell’arrivo del Natale.

Domenica 8 dicembre, oltre a festeggiare l’Immacolata, l’Oratorio di Mornago ospiterà la banda per i canti natalizi a partire dalle 15:45. A dirigere il gruppo sarà il maestro Loriano Blasutta.

Nata nel 1997 la banda ha come obiettivo quello di valorizzare quanto più possibile il proprio territorio, organizzando eventi non solo a Mornago ma anche nei comuni limitrofi. Infatti, tra concerti d’estate, laboratori musicali per bambini e feste a tema sono sempre di più le iniziative presenti sul territorio, realizzate anche con la collaborazione della Pro Loco di Mornago.

Tra questi, l’evento in programma per domenica è gratuito e non è prevista alcuna prenotazione. Per restare aggiornati su tutte le attività promosse dalla banda si può consultare la pagina Facebook o il sito.