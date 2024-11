Municipio imbrattato a Busto, “il Pd condanna tutti i vandalismi”

Il Partito Democratico di Busto Arsizio condanna l’atto di vandalismo compiuto nella notte ai danni del municipio e le scritte offensive rivolte al sindaco e alle forze dell’ordine. «Da parte nostra non può che esserci che condanna, come per tutti gli altri episodi di vandalismo accaduti in città da persone incivili» afferma il segretario Paolo Pedotti.

“Già lo scorso 15 marzo 2024 i gruppi consiliari del centrosinistra (Pd e Progetto in Comune) avevano depositato un’interrogazione per conoscere le intenzioni dell’Amministrazione a fronte del verificarsi di atti di vandalismo in città (presso 5 ponti, piazza Santa Maria e Cimitero). A tale interrogazione, l’Amministrazione ha risposto a fine maggio per voce dell’assessore Lo Schiavo, che ha elencato una serie di interventi realizzati e altri previsti nell’ottica di una più ampia nozione di sicurezza urbana. A questo elenco non sono seguite però ulteriori azioni concrete”.

«Non serve a nulla dire ora che chi ha compiuto il gesto dovrebbe pulire con la lingua, il problema sono le azioni che deve adottare l’Amministrazione per prevenire questo tipo di inciviltà» continua Pedotti. «Spiace che alla nostra interrogazione in primavera non sia seguito nessun atto concreto, e che a fronte di ciò si ricerca una polemica inutile e sterile».

Se Antonelli ha polemizzato con il Pd chiedendo una condanna per le scritte (che in effetti è arrivata) Pedotti ricorda il verificarsi di un episodio analogo, l’affissione di uno striscione offensivo da parte di estremisti di destra e indirizzato al segretario cittadino del PD e Anpi e anche gli imbrattamenti delle sedi PD del varesotto/alto milanese da parte dei no-vax. «In quelle occasioni il Sindaco e la maggioranza sono rimasti in silenzio». E continua: «se le minoranze sono le uniche a condannare questi episodi a prescindere dalla loro matrice politica, chi sta in maggioranza dovrebbe interrogare prima se stesso»

Intanto, nel Consiglio Comunale di Novembre la Giunta porterà in discussione una nuova variante di Bilancio che prevede tagli per un importo di 207.000 euro alle spese per apparecchiature di supporto all’azione della Polizia Locale. «Chiederemo conto delle ragioni della riduzione di questa voce di spesa» conclude Pedotti. «Da parte di un’amministrazione che dice di voler investire nella sicurezza ci aspettiamo fatti concreti».