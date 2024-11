Nessuna nuova proposta: per la riqualificazione del “Franco Ossola” restano in due

Alle 12 di martedì 12 novembre sono scaduti i tempi per presentare a Palazzo Estense i progetti per la riqualificazione dello stadio “Franco Ossola”. Nessun altro progetto è arrivato e così in corsa rimangono il Città di Varese con Aurora Stadium – che per primi hanno proposto la possibilità di rifare l’impianto sportivo di Masnago ormai un anno fa (leggi qui) – e il team formato da tre partner che fa capo allo studio Marzorati di Cantù della leggenda del basket canturino Pier Luigi Marzorati.

Non ci sarà quindi il passaggio intermedio fissato per giovedì 14 novembre – quello dell’apertura di eventuali nuovi plichi – ma si passerà direttamente alla Conferenza dei Servizi, che era già stata calendarizzata per venerdì 22 novembre.

IL COMUNICATO DAL COMUNE

Si è chiuso il bando per la riqualificazione dello stadio Franco Ossola di Varese. Allo scadere dei termini dell’ultimo avviso pubblico restano come manifestazioni di interesse le proposta fatte da parte di Aurora Immobiliare Srl e Città di Varese, e SFRE Srl, in collaborazione con Grandi Architetture & Partners, e PFM & Partners. Il 22 novembre 2024 è convocata la Conferenza dei Servizi come già precedentemente comunicato.