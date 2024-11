Neve sul Varesotto: fiocchi abbondanti fino alla sera di giovedì

La neve prevista è arrivata, a Varese e provincia tutti col naso all’insù, ma già venerdì i fiocchi potrebbero essere, per ora, un ricordo.

LA SITUAZIONE

Intorno alle 13.30 a Varese città cominciava a scendere qualche sporadico fiocco che un’ora dopo si è trasformato in una nevicata. Le strade sono sgombre, non si segnalano, a inizio pomeriggio, accumuli particolari e questo nei fondovalle dovrebbe rimanere la tendenza almeno fino alla serata inoltrata di giovedì. A Campo dei Fiori alle 15.20, con una temperatura di -4 la coltre bianca era visibile, e dello spessore di un centimetro; neve del tutto assente a terra a Varese centro.

LE PREVISIONI

Se giovedì il centro geofisico prealpino sapientemente ha previsto In parte soleggiato la mattina con passaggi nuvolosi via via consistenti e precipitazioni sparse dal pomeriggio. Limite neve in diminuzione fino a basse quote in serata sulla fascia alpina, prealpina e pedemontana. A tratti possibile pioggia mista a neve sulla pianura occidentale, la situazione per domani, venerdì, cambierà.

Il 22 novembre, nella notte le precipitazioni saranno in esaurimento e rialzo della quota neve. Rapido miglioramento nelle prime ore del mattino con ingresso del vento da Nord. Favonio a tratti fino in pianura con locale rialzo termico.

L’INCANTO

È chiaro che, a prescindere da quale sia il risultato dell’attesa nevicata, i fiocchi portano grande gioia, soprattutto fra i più piccoli e grande atmosfera che avvicina al natale.

Come il caso di Dumenza, paese montano del Luinese, dove è stata scattata la foto a corredo di questo articolo che illustra la situazione nelle valli

DA SAPERE

Dal 15 di novembre, proprio per evitare problemi con la circolazione, è in vigore la disposizione di legge che impone il transito su tutti i veicoli con adeguata attrezzatura per affrontare la nevicata, che si traduce in almeno due catene a bordo della misura degli pneumatici o in alternativa gomme invernali.