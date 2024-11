Oltre 250 studenti per il film “Io spero paradiso”. Il regista: “Una speranza per tutti”

«Vedere così tanti giovano alla proiezione dei un film su dei carcerati con l’ergastolo che ricostruiscono la propria vita, dà ancora più speranza a tutti noi». Il regista Daniele Pignatelli è intervenuto in collegamento remoto alla proiezione del suo documentario “Io spero paradiso” in concorso a Glocal DOC, il festival del documentario in programma fino al 7 novembre con oltre 20 proiezioni gratuite. Alla proiezione, che si è svolta al cinema MIV – Multisala impero varese lunedì mattina 4 novembre, hanno partecipato classi provenienti dal Liceo Manzoni e Liceo Cairoli di Varese, oltre al Liceo Curie di Tradate e dal CIOFS di Varese.

Un documentario a tratti toccante che racconta come, nel penitenziario di massima sicurezza di Opera (Milano, Italia), tre assassini – due ergastolani e uno che verrà rilasciato nel 2031 – sono stati scelti tra 1.300 detenuti per produrre, con le loro mani un tempo insanguinate, ostie che saranno poi consacrate nelle chiese di tutto il mondo. Il loro sogno è di consegnarle personalmente nelle mani benedette di Papa Francesco.

«Un lavoro che è durato anni, in cui sono dovuto entrare in confidenza con le persone coinvolte, non solo con i protagonisti, ma anche con le loro famiglie, le guardie, le associazioni – ha raccontato il regista ai ragazzi, in un confronto che a fine proiezione è durato quasi mezz’ora -. Quando abbiamo iniziato non sapevamo dove saremmo arrivati, quindi ho seguito tutta la crescita di questa iniziativa, fino a quando siamo arrivati dal Papa. Un’emozione travolgente, in cui mi sono dovuto mettere in gioco in prima persona, e credo che questo emerga nella visione, soprattutto nella scelta di come realizzare il finale del documentario».