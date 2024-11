Oltre settecento persone fanno tremare il teatro Varese al “Concerto per il Faro“

È stata una vera festa della solidarietà e della musica la terza edizione del Concerto per il Faro. Oltre settecento persone di tutte le età si sono ritrovate giovedì 14 novembre al Teatro di Varese per cantare e ballare insieme, trascinati dalla musica di Mdf e Rock School.

Le due band si sono alternate sul palco facendo rivivere in un’unica serata la magia dei grandi cantautori italiani e l’energia dei classici del rock. Sul palco, con emozionanti incursioni canore, anche la sorprendente Alteria di Virgin Radio e la carica di trenta ragazzi e ragazze del Coro voci bianche del Liceo Musicale di Varese.

Tutti uniti dalla musica in un crescendo di emozioni a sostegno del Faro, un approdo sicuro per chi si prende cura dei bambini dell’Oncoematologia pediatrica di Varese. La Fondazione Giacomo Ascoli sta realizzando il progetto in Largo Flaiano con l’aiuto di professionisti (tutti presenti alla serata) e l’energia di tanti volontari e gruppi impegnati nella raccolta fondi. A cominciare dall’Arcobaleno di Nichi, attivo con diverse iniziative per creare, all’interno del Faro, la Casa Arcobaleno, destinata ad accogliere le famiglie dei bambini ricoverati.

Il concerto è stato un viaggio nel tempo e nello spazio. Dagli anni ‘50 ad oggi, dal nord al sud d’Italia fino agli Stati Uniti d’America. Le band hanno coinvolto la platea nel cantare e ballare canzoni che hanno fatto la storia della musica degli ultimi settant’anni, toccando l’anima di intere generazioni.

Impossibile non seguire in coro Matteo Lovito e la sua band, gli Mdf (Alessandro Manzoni alla tastiera, Mattia Borrelli alla batteria, Francesca Tavino al basso, Angelo Licco e Diego Bruno alle chitarre e Giovanni Bruno alla Fisarmonica) nell’intonare brani che sono l’anima della musica italiana. Da Sogna ragazzo sogna di Vecchioni, con cui ha aperto le danze, ad Alfa con Bellissimissima, che ha richiamato sul palco i ragazzi del Liceo Musicale, passando per Loredana Bertè e Samuele Bersani, Fabrizio De André e Lucio Dalla.

I ragazzi del Liceo Musicale hanno cantato anche i Beatles assieme alla Rock school di Mitzi (il cantante, al secolo Andrea Dal Santo) e Alteria di Virgin Radio, perfettamente al suo agio nell’interpretare brani delle icone del rock. Affiatatissimi sul palco gli alunni-musicisti della Rock School: Tank Palamara alla chitarra, Ares Cabrini alla batteria, Marcello Suzzani al basso e Antonio Perkins Scavuzzo alle tastiere. Insieme al “bidello” hanno coinvolto il pubblico in improvvisazioni e stravolgimenti di scaletta. Così dopo Led Zeppelin e Pink Floyd, Tina Turner e i Queen, Janis Joplin e i Cranberries, sono stati i Metallica a prevalere sugli Iron Maiden per il gran finale, con salti scatenati sopra e sotto il palco e Mitzi in delirio, letteralmente sulle spalle del pubblico.

Un ringraziamento speciale va a tutte le persone che contribuiscono alla realizzazione del Faro a chi ha organizzato e chi ha partecipato a una serata memorabile, catturata dalle foto scattate da Daniela Montesano, Luca Simonetta e Matteo Canevari e Andrea Corrini di PhotoSportAndMore.

Il mese prossimo, mercoledì 4 dicembre alle ore 20, sempre al Teatro Apollonio, una nuova serata di beneficenza per completare la ristrutturazione del Faro di Varese con il musical Lo schiaccianoci.

Per maggiori informazioni e prenotazione biglietti scrivere a Per maggiori info scrivere a info@fondazionegiacomoascoli. it.