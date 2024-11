Oltre un chilo e mezzo di cocaina sotto il sedile dell’auto noleggiata in Svizzera

La Polizia di Stato di Como, nel pomeriggio di ieri, ha arrestato per traffico di sostanze stupefacenti, una coppia milanese, lui 32 anni nato in Svizzera, lei 38 anni nata a Treviglio (BG) ed entrambi residenti a Cassano d’Adda.

I due sono stati fermati durante un controllo stradale effettuato nel pomeriggio di ieri, in via Tentorio nella zona della Motorizzazione Civile. La coppia viaggiava a bordo di una Peugeot 3008 con targa elvetica, risultata poi presa a noleggio da una società di Noranco (CH). Gli agenti, hanno avuto immediatamente sentore che i due nascondessero qualcosa, un po’ per gli inconciliabili dettagli dettati dall’auto e la loro provenienza, ma soprattutto per l’atteggiamento alquanto preoccupato che avevano assunto durante il controllo di Polizia.

Intervenuti gli investigatori della squadra mobile e dopo un’ispezione del veicolo, sotto il sedile del passeggero è stato trovato un grosso pacco di una nota società di vendite online che racchiudeva quella che fin da subito, e poi in seguito accertato, è sembrata essere cocaina per un peso complessivo pari a 1,76 chili della quale i due non hanno dato giustificazione sul possesso.

Auto e occupanti sono finiti in Questura dove la coppia di milanesi è stata identificata con precisione e arrestata per traffico di sostanze stupefacenti. Avvertito dell’avvenuto arresto, il P.M. di turno ha disposto che venissero associati alla Casa Circondariale di Como. Sono in corso indagini volte a delineare l’intero traffico posto in essere dai due arrestati.