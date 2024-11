Oltre un terzo dei viaggiatori in Svizzera ha optato per la “vignetta” digitale

Primi dati disponibili sulla “vignetta digitale” per viaggiare sulle autostrade svizzere. Nel 2024 i viaggiatori hanno potuto scegliere per la prima volta se acquistare il contrassegno adesivo tradizionale o quello elettronico e secondo un primo report diffuso dalla Confederazione, oltre un terzo degli acquirenti ha optato per la versione digitale.

Che cos’è il contrassegno

L’ufficio federale della dogana ricorda che dal 1985, per poter utilizzare le autostrade svizzere, è necessario un contrassegno. Fino al 1° agosto 2023 tale contrassegno era disponibile unicamente sotto forma di adesivo. A partire da questa data il contrassegno 2023 ha potuto essere acquistato anche in forma elettronica e, dal 1° dicembre 2023, con il contrassegno 2024 è stato possibile acquistare per la prima volta un contrassegno elettronico per un intero periodo di validità. I dati dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) dimostrano che la nuova opzione si è rivelata molto apprezzata: dei circa 11 milioni di contrassegni venduti, quasi il 40 per cento era in versione digitale.

Il 3,5 per cento dei contrassegni digitali è stato venduto in Italia

La maggior parte dei contrassegni elettronici è stata venduta in Svizzera con circa 2,35 milioni di pezzi venduti. Ciò corrisponde al 61,9 percento di tutti i contrassegni digitali venduti. Il restante 38,1 percento è stato acquistato da persone con veicoli immatricolati all’estero. La domanda è stata più elevata in Germania (16,4%), seguita da Francia (8,7%), Italia (3,5%), Paesi Bassi (1,8%) e Belgio (1,7%). Il resto delle vendite è stato distribuito in vari altri Paesi. Il motivo principale dell’elevata richiesta del contrassegno elettronico è probabilmente il suo vantaggio rispetto a quello adesivo.

Come funziona la vignetta digitale

La differenza principale è che il contrassegno elettronico è associato digitalmente alla targa di controllo. Può essere acquistato online in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo con pochi clic ed è valido immediatamente dopo il pagamento. Non occorre né applicarlo né successivamente rimuoverlo dal veicolo. Nel caso delle targhe trasferibili, è necessario un solo contrassegno elettronico, anziché un contrassegno adesivo per ogni veicolo. Inoltre, se nel corso dell’anno si acquista un nuovo veicolo, non è necessario comprare un nuovo contrassegno, a condizione che la targa di controllo sia la stessa. Allo stesso modo, non è più necessario sostituire il contrassegno in caso di rottura del parabrezza. L’acquisto anticipato del contrassegno elettronico permette inoltre ai viaggiatori provenienti dall’estero di evitare fermate inutili, raggiungendo così più velocemente la destinazione desiderata.

L’icona del contrassegno elettronico e il contrassegno adesivo 2025 sono di colore arancione. Entrambe le varianti costano 40 franchi e saranno disponibili dal 1° dicembre 2024. Il contrassegno elettronico è acquistabile all’indirizzo www.e-vignette.ch, mentre quello adesivo presso i consueti punti vendita come gli uffici postali, le autofficine e le stazioni di servizio.