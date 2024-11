Pellicini sul caso Beko: “Lottare per difendere i siti produttivi e i posti di lavoro”

Al tavolo di Beko Europe istituito dal Ministero delle Attività produttive e del Made in Italy e coordinato dal ministro Urso e dal sottosegretario Francesca Bergamotto, oltre all’azienda con il proprio amministratore delegato e alle parti sindacali, c’era in qualità di deputato anche Andrea Pellicini che commenta a caldo l’esito del primo round tra la multinazionale turca e i sindacati. «L’azienda ha dato rassicurazioni per i settori del cooking e del design – spiega Pellicini – ma notizie meno confortanti per quanto riguarda il settore degli elettrodomestici del freddo».

«Il Governo ha chiesto che si apra un confronto proficuo tra le parti – prosegue il deputato di Fratelli d’Italia – nel rispetto delle linee tracciate dalla cosiddetta “golden power”, emessa proprio al fine di tutelare i posti di lavoro e i siti produttivi nazionali. Ora il confronto, su richiesta delle forze sindacali, proseguirà in sede ministeriale. Insieme a rappresentanti di Regione Lombardia, a Roma, con l’assessore Simona Tironi, a Provincia di Varese, presente con il vice presidente Giacomo Iametti e al Comune di Biandronno, al tavolo con il sindaco Massimo Porotti, faremo tutto il possibile per difendere i posti di lavoro in forza agli stabilimenti varesini e tutti quelli che dipendono dall’indotto della ex Whirpool».