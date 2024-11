Caso Beko, Monti: “Il territorio sia compatto e coeso per difendere i posti di lavoro”

«Bene che sia emersa la volontà di ricompattare il territorio evitando le fughe in avanti degli ultimi giorni che rischiano solo di minare la credibilità delle nostre istituzioni verso il tavolo negoziale a Roma. La speranza è che il consiglio comunale di venerdì a Varese venga spostato a dopo il 20 proprio per non essere oggetto di strumentalizzazioni» – così commenta Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega, in riunione oggi al tavolo convocato dal Presidente della Provincia Magrini sulla crisi BEKO di Cassinetta.

«Oltre alla compattezza e la necessità di evitare strumentalizzazioni che rischiano solo di danneggiare i lavoratori serve che ogni amministrazione faccia il possibile. Come Regione Lombardia l’impegno da parte dell’assessorato e dal Presidente Fontana è massimo, tanto che con i dirigenti regionali abbiamo presentato anche tutti gli strumenti di azione che possiamo mettere in campo e sui quali c’è massima disponibilità, però serve l’impegno di tutte le amministrazioni, comunali e provinciali, a partire dal comune capoluogo, non solo in termini di presa di posizione ma concretamente stanziando fondi e strumenti utili per convincere la multinazionale a tenere in piedi il sito di Cassinetta senza alcun ridimensionamento», così il Consigliere Monti presente in collegamento alla riunione a cui hanno partecipato per la Lega anche il Sindaco Porotti di Biandronno e il Consigliere provinciale Ghiringhelli.