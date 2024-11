Candiani e Cassani: “La Lega segue con massima attenzione la situazione della Beko”

«È veramente preoccupante che sulla più grave crisi industriale (quella della Beko) che colpisce ora la provincia di Varese ci sia chi, come il PD, anziché collaborare per trovare soluzioni, cerca di approfittarne per fare polemiche politiche senza senso e fuori bersaglio. La Lega, in testa il ministro Giorgetti, sta seguendo con la massima determinazione e attenzione l’evolversi di una situazione nella quale si trovano coinvolte migliaia di persone che rischiano di perdere il posto di lavoro – commentano il deputato della Lega Stefano Candiani e il segretario provinciale della Lega di Varese, Andrea Cassani -. Nei fatti, la Lega ha depositato nelle scorse ore un emendamento alla legge di Bilancio con l’obiettivo di stanziare risorse per sostenere il comparto dei grandi elettrodomestici per un valore di 100 milioni di euro. Questo per dare sostegno concreto al comparto e quindi lavoro agli operai Beko. Ciascuno, però, deve fare la propria parte: a partire dal Comune e dalla Provincia di Varese, che invitiamo ad usare i ristorni dalla tassazione dei frontalieri che il Governo ha appena trasferito tramite Regione al Comune e alla Provincia di Varese, per costruire politiche di riconversione e sostegno per i lavoratori della Beko che rischiano di perdere il posto di lavoro. Noi ci siamo e facciamo la nostra parte, ministro Giorgetti in testa, ad esclusivo sostegno dei lavoratori e del territorio».