Si sciopera allo stabilimento Beko: “Tutti uniti per Cassinetta”

I sindacati nazionali dei metalmeccanici, Fiom, Fim e Uilm, lo avevano annunciato subito dopo l’incontro con i vertici aziendali al ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit). Uno sciopero di 4 ore a livello nazionale da fare prima del secondo incontro con la proprietà di Beko Europe al ministero che si terrà mercoledì 20 novembre.

Questa mattina i lavoratori dello stabilimento di Cassinetta di Biandronno (Varese) hanno incrociato le braccia presidiando la portineria centrale della fabbrica per protestare contro l’annunciata chiusura di tre fabbriche, tra cui quella varesina, dedicate alla produzione di elettrodomestici per la refrigerazione e il lavaggio. Solo il cooking rimarrebbe ancora in produzione nel polo di Cassinetta destinato agli elettrodomestici da incasso, unico settore ritenuto profittevole dalla multinazionale turca. Presenti al presidio di Cassinetta i segretari provinciali di Fiom Cgil, Nino Cartosio, Fim Cisl dei Laghi, Gennaro Aloisio, e Uilm Uil, Fabio Dell’Angelo.

In attesa del prossimo incontro al ministero, sono molte le iniziative messe in campo dalla rsu dello stabilimento di Cassinetta, ovvero Tiziano Franceschetti (Fim Cisl dei laghi), Chiara Cola (Uilm Uil) e Luciano Frontera (Fiom Cgil).

Nei prossimi giorni sono previste una serie di mobilitazioni a livello territoriale, a cominciare dal blocco degli straordinari e al presidio alla fabbrica frigoriferi, per proseguire mercoledì 13 novembre alle ore 17 con un incontro con una delegazione di consiglieri della provincia di Varese, mentre venerdì 15 novembre è prevista la partecipazione al consiglio comunale di Varese delle parti sociali.

“Tutti uniti per Cassinetta” è lo slogan scelto dai lavoratori.

