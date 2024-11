Dopo l’annuncio shock di Beko Europe la mobilitazione dei lavoratori di Cassinetta

Dopo l’annuncio shock di Beko Europe nell’incontro di ieri a Roma al ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), è stata immediata la risposta dei lavoratori a tutti i livelli dello stabilimento di Cassinetta di Biandronno, polo dell’incasso della multinazionale turca. (nella foto l’assemblea di questa mattina dei lavoratori dello stabilimento di Cassinetta)

Questa mattina operai e impiegati hanno indetto spontaneamente un’assemblea che si è tenuta nella sala mensa esprimendo grande preoccupazione per il rischio di chiusura di tre stabilimenti, tra cui quello in provincia di Varese. Beko Europe, nell’incontro al ministero, si è riservata di valutare ulteriormente «l’attuale presenza nei settori del lavaggio e della refrigerazione per evitare altre perdite di cassa». Se questa valutazione sarà confermata il rischio della chiusura dei tre stabilimenti diventa molto alto.

Oltre a quello di Cassinetta, sono in discussione i siti di Comunanza, in provincia di Ascoli Piceno e di Siena per quanto riguarda la refrigerazione (frigoriferi) e il lavaggio.

Ai cancelli dello stabilimento di Cassinetta di Biandronno, oltre ai lavoratori, ci sono i segretari provinciali di Fim Cisl dei Laghi e Uilm e la segretaria della Cgil di Varese Stefania Filetti, essendo il segretario della Fiom provinciale ancora a Roma, e Antonio Massafra, segretario provinciale della Uil.

A questo punto è molto probabile uno sciopero nazionale prima del 20 novembre data in cui azienda e parti sociali si dovranno incontrare nuovamente al Mimit.