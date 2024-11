“Per fare l’albero ci vuole l’acqua”, Alfa lancia il laboratorio di falegnameria per bambini

Per fare l’albero ci vuole l’acqua, che lo nutra e lo faccia crescere rigoglioso. E per fare un giocattolo… ci vuole il legno. E tanta, tanta fantasia.

Oggi, in occasione della giornata internazionale dell’albero, volta a celebrare il contributo fondamentale che le piante e la natura danno alla vita, Alfa avvia il suo laboratorio di falegnameria che, rivolto ai bambini delle scuole primarie del territorio, promette di accompagnarli in un viaggio alla scoperta del saper fare. Sono proprio i più piccoli, infatti, muniti di martello e trapano, a darsi da fare.

Questa mattina, all’istituto Pascoli di Comerio, un gruppo di studenti ha dato libero sfogo alla creatività realizzando delle bellissime trottole. Tutte diverse. Tutte uniche. Ma non finisce qui: a completare la mattinata di laboratorio, anche il gioco da tavolo.

Una sorta di gioco dell’oca rigorosamente realizzato in legno e pensato, imprevisto dopo imprevisto, per raccontare il ciclo dell’acqua. Una bella esperienza che Alfa proporrà anche in altre scuole del territorio. Prossima tappa, Taino.