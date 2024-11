Per una Samarate sempre un po’ più bella: inaugurato il murales alle medie di San Macario

È giunto il momento di tirare le fila del progetto di grande valore educativo Sama-Live che ha visto Samarate come capolista in risposta ad un bando di Regione Lombardia che ha coinvolto più di 600 persone, tra bambini e giovani.

Il progetto, che ha visto come protagonisti la città e i giovani ed era stato avviato dalla amministrazione Puricelli (assessora Nicoletta Alampi), è stato portato a termine mercoledì 20 novembre dalla nuova amministrazione di Alessandro Ferrazzi.

Insieme ai ragazzi e alle regazze della scuola media di primo grado del comprensivo Croce ha inaugurato il murales sulla cabina ENEL nel parcheggio di fronte all’istituto frequentato dagli studenti e dalle studentesse presenti. Si tratta di un’opera nata per coinvolgere la comunità nella realizzazione di opere artistiche per l’abbellimento della città.

Il progetto e il coinvolgimento degli studenti

L’intervento di riqualificazione di un luogo fortemente frequentato dai giovani era iniziato con il coinvolgimento di quei giovani che lo frequentano. Il Comune insieme alla Cooperativa “Lotta contro l’emarginazione” aveva provveduto alla realizzazione di una call aperta ai giovani cittadini tra i 14 e i 18 anni che aderiva al format nazionale “Ci sto a fare fatica”. Una mappatura successiva ha permesso di intervenire in primis nei luoghi adiacenti all’edificio scolastico quale il parco, e in seguito negli oratori, nelle scuole e all’istituto ASLAM. Così è stata ottenuta una risposta significativa.

I ragazzi e le ragazze, incentivati da un ringraziamento simbolico costituito da un buono Decathlon, si sono occupati della preparazione della cabina ENEL di fronte alla loro scuola per l’intervento creativo dell’artista. L’assistenza degli handy-men è stata fondamentale: alcuni pensionati tuttofare hanno insegnato agli studenti e alle studentesse come pulire e scrostare dall’intonaco le superfici da riqualificare.



L’opera: l’essere umano e l’ambiente

L’opera realizzata da Fabrizio Sarti, che da anni collabora con la Cooperativa, rappresenta il rapporto tra la natura e l’uomo e come sia la prima, attraverso un incrociarsi di fronde e foglie, a generare i volti e la vita umana. L’indivisibilità dell’ambiente da chi lo abita è il messaggio che ci lascia l’artista, anche a testimonianza della storia che ha dato origine al dipinto. Fabrizio sottolinea infatti che l’opera di riqualificazione «è di tutti, non mia perchè l’ho realizzata».

Così il focus si sposta sulla collaborazione tra Amministrazione, Cooperativa, artista e cittadini ed è l’assessora ai servizi sociali Cinzia Castiglioni a riconoscere che attraverso questo tipo di impegno «si supera la condizione di isolamento sociale».

Che Sama-Live non rimanga un progetto isolato

È il sindaco Alessandro Ferrazzi a fare l’annuncio: ENEL si è detta pronta ad altri interventi di riqualificazione urbana sul territorio samaratese, anche a fornendo il materiale per la preparazione e la realizzazione delle opere artistiche e di

manutenzione. Gli studenti sono pronti a tornare a dare una mano per rendere sempre un po’ più bella la loro città.