Patatrac! Le burle di Falstaff è un’opera baby a Samarate

La prima opera non si scorda mai! questo il motto di Opera baby, il format messo a punto dalla compagnia Teatro sociale di Como che sabato mattina porterà in scea, nel saline della biblioteca di Samarate lo spettacolo Patatrac! Le burle di Falstaff: un’opera baby per bambini dai 6 mesi ai 3 anni.

Ispirato al capolavoro di Giuseppe Verdi, questo spettacolo per la primissima infanzia esplora il gioco come linguaggio universale, trasportando i piccoli spettatori in un universo incantato dove tutto è possibile. Un’avventura poetica che stimola l’immaginazione e celebra la fantasia.

Una palla è una pancia, una testa, un corpo di animale. Per gioco si trasforma di continuo, e tra una burla e l’altra, è perfino possibile che diventi Falstaff!

La partecipazione all’evento è gratuita ma i posti sono limitati: è quindi necessaria la prenotazione – con priorità ai cittadini di Samarate – contattando la biblioteca allo 0331720252 oppure biblioteca@comune.samarate.va.it