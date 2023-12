Sama-Live porta laboratori, incontri e attività per bambini e ragazzi di Samarate

Un centro diurno durante le vacanze di Natale, corsi di psicomotricità per bambini più piccoli, tante proposte per i ragazzi: sono alcune delle azioni previste dal progetto Sama-Live, che si realizzerà nell’arco dell’inverno che viene.

«Samarate come ente capofila si è aggiudicato un bando di Regione Lombardia» spiega la vicesindaca Nicoletta Alampi. «Samarate non sempre riesce a ottenere da fondi, specie da bandi “a sportello” dove conta chi arriva prima, in questo caso grazie alla qualità del progetto abbiamo ottenuto 65mila euro».

Aggiunge Linda Farinon, assessora all’istruzione: «Non è banale che Samarate abbia ottenuto il primo posto e ottenuto uno degli stanziamenti più alti in questo bando».

Gli interventi toccheranno tutta la fascia dagli 0 ai 17 anni, resi possibili in particolare dalla costruzione di una rete: «Essere pronti con una rete di partner è fondamentale per vincere i bandi e per attivare poi gli interventi». Questo vale tanto più quando i tempi di realizzazione sono ridotti, come in questo caso (le azioni devono essere avviate entro il 29 febbraio 2024)

«Siamo contenti di aver attivato azioni anche per i minori di disabilità, in continuità per l’inclusione nelle scuole e anche nell’oratorio estivo» continua Alampi.

Il progetto consentirà a bambini e ragazzi «di fare esperienze che non pensavano e di essere aiutati in alcuni ambiti, dal teatro all’educazione alla prevenzione della violenza» conclude Farinon.

Gli interventi per bambini e giovani a Samarate

Dentro nel programma ci sono azioni più ordinare e in continuità con progetti già avviati, ma anche «dei progetti coraggiosi» che provano ad usare leve di intervento nuovo.

Partiamo con un servizio che sarà gradito ai genitori che lavorano: «Come associazione stiamo organizzando il centro ricreativo invernale durante le vacanze natalizie, per 30 ragazzi, di preferenza con genitori lavoratori» dice Mara Spreafico, dell’associazione Airone e dell’omonima cooperativa sociale. L’associazione gestirà anche un corso di psicomotricità per i bambini, «come cooperativa invece proporremo ai ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi una gita a Strasburgo, alla sede del Parlamento dell’Unione Europea, come forma di cittadinanza attiva» (prevista dal 25 al 27 gennaio 2024).

Giulia Carloni racconta che la cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione curerà «un laboratorio di cinque ore su affettività ed educazione all’affettività, per i ragazzi del Centro Diurno e Centro Semiresidenziale». Ma anche dieci incontri sugli stessi temi su due classi delle medie, sempre sull’affettività. Infine anche a Samarate sarà attivato il progetto “Ci sto a fare fatica”, che coinvolge i ragazzi in interventi sugli spazi di ritrovo informale, come già sperimentato a Luino, Cassano Magnago e altre realtà.

Lara Ottini del doposcuola parrocchiale “Spicco il volo” spiega che grazie al bando saranno estese le attività per ragazzi delle medie e del primo biennio delle superiori, con attività due volte a settimana (ci sono già 17 ragazzi iscritti). «Abbiamo esteso al primo biennio delle superiori perché è un periodo che vede un’alta incidenza di abbandono scolastico. Stiamo poi lavorando per dare continuità per l’intero anno». In aggiunta al doposcuola (ospitato dalla parrocchia grazie a don Nicola) è previsto anche un progetto di teatro, rivolto alle elementari e le medie, che si concluderà con uno spettacolo – aperto ai due istituti scolastici cittadini – su don Milani (dunque a tema) curato dalla compagnia Scuola Teatro Junior.

Saranno poi proposti corsi di podcast (con Never was radio), di montaggio-smontaggio elettronica (con Digital Sherpa), di creazioni di mobili shabby chic (con Life Home), arte con smartphone (con la biblioteca civica). E ancora un laboratorio Edu-Lab, una proposta curiosa articolata su gioco di ruolo e teatralizzazione, curata da Eryados (ad Aslam, aperto però a tutta la cittadinanza),