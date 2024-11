Perdita di gas ai “Mulini” di Sesto Calende: chiusa la scuola Matteotti, sospesa l’elettricità

Perdita di gas tra Via Impiove e Viale Ticino a Sesto Calende. La città che si sviluppa tra il Sempione questa mattina ha iniziato il primo lunedì del mese di novembre con un intervento d’emergenza nel rione dei Mulini, dove una caldaia è esplosa violentemente alle prime ore dell’alba. (foto Google Maps)

Per garantire il ripristino dell’area in sicurezza, l’amministrazione comunale ha predisposto la sospensione temporanea dell’energia elettrica nell’area. Nel quartiere sarà presente anche la polizia locale impegnata a gestire il traffico in caso di probabili variazioni della viabilità nella zona durante lo svolgimento dei lavori.

Sospese anche le lezioni nella scuola di Viale Ticino, la prima Giacomo Matteotti. Il sindaco Elisabetta Giordani, fa sapere la giunta, ha già firmato un’ordinanza di chiusura «fino a nuova comunicazione».