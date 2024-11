Esplosione a Sesto Calende: Vigili del Fuoco in azione per una fuga di gas

Questa mattina, lunedì 4 novembre alle 5:45, i vigili del fuoco sono intervenuti a Sesto Calende in seguito a una violenta esplosione, causata presumibilmente da una fuga di gas in una corte.

L’esplosione ha provocato ingenti danni ad abitazioni e infrastrutture circostanti, ma fortunatamente non si registrano feriti.

Per precauzione, le squadre dei vigili del fuoco, insieme al Sindaco e ad altri enti competenti, stanno procedendo con l’evacuazione delle vie limitrofe a via Impiove luogo del fatto. Si teme, infatti, che il gas si stia diffondendo attraverso la rete fognaria, rappresentando un ulteriore rischio per l’area.