Piano di Alfa con i fondi del Pnrr per ridurre le perdite idriche a Vedano Olona

Partirà settimana prossima, lunedì 18 novembre, un importante cantiere di Alfa srl – il gestore unico della rete idrica – per ridurre le perdite della rete che serve il comune di Vedano Olona, per tutelare la risorsa idrica.

Il cantiere, per un importo complessivo di mezzo milione di euro, è finanziato dal Pnrr, e prevede la sostituzione di circa mezzo chilometro di rete dell’acquedotto in via Primo Maggio, con il rifacimento delle prese di utenza. I lavori riguarderanno il tratto che dalla rotonda del Parco Fara Forni arriva fino al cimitero.

Il cantiere avrà la durata di circa tre mesi e rimarrà operativo tutti i giorni dalle 9 alle 17. È previsto un fermo straordinario per il giorno 8

dicembre.

L’avvio dei lavori comporterà modifiche alla circolazione su via I Maggio: “Alfa, consapevole dei disagi che verranno arrecati ai cittadini e ai lavoratori che quotidianamente percorrono la strada e vista la vicinanza di un plesso scolastico frequentato da più di un migliaio di studenti, sta concordando con l’amministrazione comunale i tratti in cui lavorare anche durante i fine settimana, con l’obiettivo di velocizzare l’intervento”.

In particolare, nel tratto antistante via Roma e in prossimità delle rotatorie di via Garibaldi e del cimitero cittadino, i lavori verranno eseguiti

esclusivamente durante i fine settimana, proprio per minimizzare i disagi.

Sempre a Vedano Olona Alfa ha avviato un cantiere analogo in via Monte Generoso, i cui lavori sono ormai in dirittura di arrivo e hanno permesso la sostituzione di 450 metri di tubazioni.