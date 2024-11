Presentazione del libro “Quando l’amore sfidò la sorte e la ragione” a Varese

Mercoledì 27 novembre alle ore 17.45, la Biblioteca “Bruna Brambilla” presso l’Istituto Anna Frank di Varese ospiterà la presentazione del libro “Quando l’amore sfidò la sorte e la ragione”, scritto da Rosa Romano Bettini. L’evento è organizzato nell’ambito delle attività promosse dalla biblioteca e dall’Auser di Varese.

Durante l’incontro, Rosa Romano Bettini dialogherà con Vittorio Fabricatore, volontario della biblioteca, offrendo al pubblico l’occasione di scoprire la genesi e i temi centrali del suo romanzo, ambientato nell’estate del 1943.

Il romanzo: un racconto di coraggio e speranza

Il libro racconta le vicissitudini di un gruppo di uomini e donne durante uno dei periodi più drammatici della storia italiana, la Seconda Guerra Mondiale. Al centro della narrazione troviamo Annetta, suo marito Antonio, fascista impegnato al fronte, e il giovane Luisin, che si oppone al regime lottando per la libertà. Accanto a loro si muovono altre figure memorabili come Ernestina, Pig, Gigliola e Letizia, i cui destini si intrecciano tra cambiamenti, illusioni e speranze infrante.

Attraverso una scrittura intensa e coinvolgente, Rosa Romano Bettini esplora i dilemmi morali, le promesse non mantenute e il sottile confine tra il cuore e la ragione. Il racconto offre uno spaccato dell’Italia in guerra, intrecciando i conflitti interiori dei protagonisti con le vicende storiche nazionali.

L’autrice

Rosa Romano Bettini, nata in provincia di Napoli nel 1947, vive a Legnano, dove si dedica alla scrittura e al volontariato. Ex bancaria e madre di due figli, si occupa attivamente di assistenza agli anziani e alle persone bisognose attraverso l’Auser. Tra le sue pubblicazioni figurano “Io e Anastasia”, “Accento di Libertà” e “Amicizie stravaganti”. Ha inoltre scritto opere teatrali, tra cui “Il diavolo in fumo” e “Partigiano tre volte nudo”.

Dettagli dell’evento

La presentazione si terrà presso la Biblioteca “Bruna Brambilla”, in Via Carnia 155, Varese. L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’importante occasione per approfondire i temi storici e sociali trattati nel libro, nonché per incontrare l’autrice.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della letteratura e della storia, che unisce cultura e memoria in un momento di riflessione condivisa.