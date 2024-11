Proseguono le operazioni di ricerca del malnatese disperso in Val Grande

Sono proseguite le operazioni di ricerca dell’uomo disperso dalla notte del 18 novembre, in località San Bernardino, insieme al suo cane.

Nelle operazioni dei Vigili del fuoco, coordinate dall’Unità di Comando Locale, è stato necessario far intervenire droni, unità cinofile e personale abilitato all’uso del sistema Lifeseeker, un dispositivo per l’individuazione della posizione del telefono cellulare anche in assenza di normale copertura telefonica. Le attività, che al momento hanno fornito esito negativo, proseguiranno anche oggi.

Arnaldo Tosin, malnatese, amante della montagna e da anni nel direttivo della sezione cittadina del Cai, aveva lasciato un biglietto prima di partire per l’escursione, in compagnia del suo cane, con le indicazioni del percorso che avrebbe fatto: da Cicogna si sarebbe diretto verso Cima Sasso e Bocchetta Campo. Quando la sorella ha trovato il biglietto, non avendolo visto rientrare la sera, ha lanciato l’allarme. Le ricerche al momento non hanno dato alcun esito.