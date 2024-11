Val Grande, manca all’appello il cane dell’escursionista varesino: spedizione per ritrovare l’animale

Era sparito due giorni fa, quando del suo padrone si erano perse le tracce.

Oggi, col ritrovamento dell’escursionista varesino (Malnate) di 66 anni ancora in vita nonostante l’estremo rigore dei due giorni passati in quota all’addiaccio, il secondo pensiero è andato all’animale che era con l’uomo, di cui non vi è traccia.

Arnaldo Tosin, il malnatese trovato ferito dalle squadre di soccorso nella tarda mattinata di martedì, si trova ora in ospedale a Novara dove sono in coso accertamenti sul suo stato di salute: presenterebbe fratture e un quadro clinico di spossatezza comprensibile per l’esposizione alle rigide temperature.

La zona dove è avvenuto in ritrovamento è in montagna e nelle prossime ore è previsto un peggioramento col possibile arrivo della neve.

Dunque spinti dal senso del dovere e dall’umanità per le sorti dell’animale, nella giornata di domani, mercoledì militari delle fiamme gialle torneranno sul posto: una pattuglia del Sagf, il Soccorso alpino della guardia di finanza salirà ancora verso Cima Sasso per cercare di ritrovare il cane.